



Майор Гивати спас десятки солдат в Кфар-Аза



Террорист надел сандалии и притворился раненым израильтянином. Офицер распознал уловку и спас десятки бойцов.



Майору Матану Альгарбали, 32-летнему офицеру из Модиина, удалось, благодаря необычайному чутью и находчивости предотвратить множество смертей.



Тревога в субботу утром застала майора Матана Альгарбали, 32-летнего жителя Модиина,посреди курса командно-штабной подготовки - последнего шага на пути к званию майора бригады Гивати.



"Я встал рано утром по тревоге. Я сразу же послал сообщение комбригу Гивати и спросил, что делать. Тот ответил, чтобы я ехал к нему как можно быстрее", - рассказал майор. Прибыв в штаб бригады, он начал готовить Намер, но когда они поняли, что обстрел у границы только усиливается, он приказал другому солдату следовать за ним и как можно быстрее ехать туда самому, а сам поднялся на Хаммер вместе с командиром и поехал в направлении Сдерота.



"Там мы поняли, что происходящее находится под контролем десантников. Мы поехали как можно быстрее к Реим, и там нас ждали ужасы. Нам удалось уничтожить трех террористов, а одну выжившую, залитую собственной кровью, мы нашли в палатке и спасли", - вспоминает он.



"Мы начали двигаться пешком по зарослям и ручьям в поисках выживших. Нам удалось спасти несколько десятков человек. Мы кричали им "Гивати, Гивати", потому что они уже не верили крикам "ЦАХАЛ". И все же некоторые из них убегали от нас. Каждый раз, мы вывозили все больше людей, их отправляли в тыл, чтобы они прошли лечение, а мы продолжили поиски".



Примерно через два часа группа майора закончала свою часть работы на месте массового убийства на вечеринке и двинулись в Кфар-Азу. По пути им удалось обнаружить подозрительное место на дороге, где застряли два автомобиля. Альгарбали и остальные бойцы вышли из машины, обошли ее пешком и расстреляли трех террористов, сидевших в засаде на дороге. На въезде в Кфар-Аза они увидели лежащие на дороге тела террористов и начали понимать, какая задача перед ними стоит.



"Сначал мы шли по длинному каналу под сильным обстрелом. Мы передвигались от дома к дому перебежками", - вспоминал он. "Мы были в саду одного дома и заметили в одном из углов внутри него, в конце коридора, ноги в израильских сандалиях и услышали крики раненого". В этот момент необычайного инстинкта и находчивости, Альгарбали предотвратил еще много смертей. "Справа от него было что-то, похожее на автомат Калашникова. У одного из командиров возникло ощущение, что это один из наших солдат, который был ранен. Он начал идти к нему, но я крепко хватаю его за бронежилет, отвожу назад и говорю ему: "Куда ты идешь". Он отвечает: "Он наш, у него сандалии". А я говорю, что подозреваю, что то, что рядом с ним, - автомат Калашникова, и он не наш".



Альгарбали приказал бросить шумовую гранату. Он говорит: “В это время мы подходим с другой стороны, открываем дверь кухни и видим семерых террористов из элитного подразделения ХАМАС, которые ждали нас в засаде в саду. Мы уничтожили их за несколько секунд, прежде чем они успели среагировать". Изощренная засада, устроенная террористами, была рассчитана на поражение около тридцати солдат, находившихся вместе с Альгарбали



В то же время Альгарбали продолжил движение в сторону другой группы террористов, намеревавшихся атаковать оставшихся гражданских и отступить в Газу, - и был ранен. "По дороге к одному из домов первой линии подъехал автомобиль, который открыл огонь, и я получил пулю в живот. Я упал на землю и увидел входное отверстие. Вдруг я почувствовал, как какая-то сила потянула меня к Хаммеру". Теперь, он понимает, что другой офицер под сильным огнем спас его и дотащил до машины. В пункте оказания медицинской помощи врач обработал входное и выходное отверстие раны и сказал ему: "Просто оставайся со мной". Оттуда вертолетом Альгарбали был доставлен в больницу Шиба в Тель-Ха Шомере.















