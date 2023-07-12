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Махмуд Аббас отправится в Дженин: что он там забыл
12.07.2023 15:18 Алина Груднева

Махмуд Аббас отправится в Дженин: что он там забыл

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен посетить Дженин и лагерь беженцев, которые оказались в центре двухдневной контртеррористической операции ЦАХАЛа.

По данным арабских СМИ, его визит ожидается в среду, 12 июля.

Аббаса будут сопровождать члены исполкома ООП. По предварительным данным, он ознакомится с ходом работ по реконструкции лагеря беженцев и самого города.

Напомним, что ОАЭ пообещали выделить 15 млн долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженине после военной операции ЦАХАЛа.

Позже деньги Палестинской автономии на эти же цели предложил Алжир, пообещав выделить 30 млн долларов.

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