



Махмуд Аббас отправится в Дженин: что он там забыл

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен посетить Дженин и лагерь беженцев, которые оказались в центре двухдневной контртеррористической операции ЦАХАЛа.



По данным арабских СМИ, его визит ожидается в среду, 12 июля.



Аббаса будут сопровождать члены исполкома ООП. По предварительным данным, он ознакомится с ходом работ по реконструкции лагеря беженцев и самого города.



Напомним, что ОАЭ пообещали выделить 15 млн долларов на восстановление лагеря беженцев в Дженине после военной операции ЦАХАЛа.



Позже деньги Палестинской автономии на эти же цели предложил Алжир, пообещав выделить 30 млн долларов.