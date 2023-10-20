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Махмуд Аббас отказался разговаривать с Джо Байденом по телефону
20.10.2023 13:48 Катя Шульц

Махмуд Аббас отказался разговаривать с Джо Байденом по телефону

После того как ХАМАС взорвал больницу в Газе, а СМИ поспешили ретранслировать ложь террористов и обвинили в подрыве Израиль, четырехсторонние переговоры по урегулированию конфликта, которые должны были пройти в Египте, были сорваны.

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в итоге отказался разговаривать  с президентом США Байденом даже по телефону.

Источник в Рамалле сообщил новостному отделу компании Кан, что Аббас посчитал, что прямой контакт с Байденом будет истолкован как предательство палестинского народа из-за помощи и поддержки, которую американская администрация предоставила Израилю. Впрочем, двух правд не бывает. А правда в том, что хоть Аббас и не стал публично общаться с Байденом, однако стороны сохранили контакт.
 

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