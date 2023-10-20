



Махмуд Аббас отказался разговаривать с Джо Байденом по телефону

После того как ХАМАС взорвал больницу в Газе, а СМИ поспешили ретранслировать ложь террористов и обвинили в подрыве Израиль, четырехсторонние переговоры по урегулированию конфликта, которые должны были пройти в Египте, были сорваны.



Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в итоге отказался разговаривать с президентом США Байденом даже по телефону.



Источник в Рамалле сообщил новостному отделу компании Кан, что Аббас посчитал, что прямой контакт с Байденом будет истолкован как предательство палестинского народа из-за помощи и поддержки, которую американская администрация предоставила Израилю. Впрочем, двух правд не бывает. А правда в том, что хоть Аббас и не стал публично общаться с Байденом, однако стороны сохранили контакт.

