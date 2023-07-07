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Махмуд Аббас: если не действовать быстро - ХАМАС захватит Дженин
07.07.2023 18:20 Алина Груднева

Махмуд Аббас: если не действовать быстро - ХАМАС захватит Дженин

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас отчитал глав силовых структур за потерю контроля в районе Дженина.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на высокопоставленных источников в Рамалле.

Он приказал главам силовых структур активизировать усилия в лагере беженцев, чтобы не позволить ХАМАСу захватить Дженин.

Уточняется, что в ходе совещания было согласовано принципиальное изменение деятельности сил безопасности ПА в районе Дженина. Это является одним из условий для получения средств на восстановление города, которые пообещали выделить ОАЭ и Алжир.

По данным 12-го канала, в течение последних нескольких дней представители ФАТХа провели ряд встреч с сотрудниками сил безопасности ПА, требуя от них немедленных действий, чтобы разрушить инфраструктуру ХАМАСа.

Отмечалось, что террористическая организация готовит захват земли и подталкивает палестинцев к столкновениям.
 

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