



Махмуд Аббас: если не действовать быстро - ХАМАС захватит Дженин

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас отчитал глав силовых структур за потерю контроля в районе Дженина.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на высокопоставленных источников в Рамалле.



Он приказал главам силовых структур активизировать усилия в лагере беженцев, чтобы не позволить ХАМАСу захватить Дженин.



Уточняется, что в ходе совещания было согласовано принципиальное изменение деятельности сил безопасности ПА в районе Дженина. Это является одним из условий для получения средств на восстановление города, которые пообещали выделить ОАЭ и Алжир.



По данным 12-го канала, в течение последних нескольких дней представители ФАТХа провели ряд встреч с сотрудниками сил безопасности ПА, требуя от них немедленных действий, чтобы разрушить инфраструктуру ХАМАСа.



Отмечалось, что террористическая организация готовит захват земли и подталкивает палестинцев к столкновениям.

