



МАГАВ: Палестинец стрелял по израильским войскам на границе с Газой

В заявлении МАГАВ говорится, что вооруженный палестинец был замечен стреляющим в сторону израильских сил из пистолета. Снайпер пограничной полиции открыл ответный огонь и ранил его.



МАГАВ и ЦАХАЛ заявляют, что в ходе беспорядков ни один солдат не пострадал.