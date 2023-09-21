МАГАВ: Палестинец стрелял по израильским войскам на границе с Газой
В заявлении МАГАВ говорится, что вооруженный палестинец был замечен стреляющим в сторону израильских сил из пистолета. Снайпер пограничной полиции открыл ответный огонь и ранил его.
МАГАВ и ЦАХАЛ заявляют, что в ходе беспорядков ни один солдат не пострадал.
Border Police say officers shot a Palestinian who opened fire toward forces on the Gaza border earlier amid riots. pic.twitter.com/QjlQxeisRu— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 21, 2023