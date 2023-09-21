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МАГАВ: Палестинец стрелял по израильским войскам на границе с Газой
21.09.2023 21:17 Наталья Богинская

МАГАВ: Палестинец стрелял по израильским войскам на границе с Газой

В заявлении МАГАВ говорится, что вооруженный палестинец был замечен стреляющим в сторону израильских сил из пистолета. Снайпер пограничной полиции открыл ответный огонь и ранил его.

МАГАВ и ЦАХАЛ заявляют, что в ходе беспорядков ни один солдат не пострадал.

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