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МАГАВ арестовал подозреваемого в терроризме возле Дженина
15.11.2022 18:37 Ольга Белозерова

МАГАВ арестовал подозреваемого в терроризме возле Дженина

Офицеры МАГАВа арестовали разыскиваемого подозреваемого в терроризме в городе Буркин, недалеко от Дженина.

По словам представителя полиции, Мухаммеда Джарара подозревают в "недавней причастности к широкомасштабной террористической деятельности". Джарар был арестован у себя дома.

Во время операции палестинцы открыли огонь по израильским военнослужащим. Сотрудники МАГАВа открыли ответный огонь, никто из офицеров не пострадал.

Арестованного передали ШАБАКу для дальнейшего допроса. 

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