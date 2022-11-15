



МАГАВ арестовал подозреваемого в терроризме возле Дженина

Офицеры МАГАВа арестовали разыскиваемого подозреваемого в терроризме в городе Буркин, недалеко от Дженина.



По словам представителя полиции, Мухаммеда Джарара подозревают в "недавней причастности к широкомасштабной террористической деятельности". Джарар был арестован у себя дома.



Во время операции палестинцы открыли огонь по израильским военнослужащим. Сотрудники МАГАВа открыли ответный огонь, никто из офицеров не пострадал.



Арестованного передали ШАБАКу для дальнейшего допроса.