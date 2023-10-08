



Мадонна сделала резкое заявление после резни израильтян

Легендарная певица выразила поддержку Израилю, столкнувшемуся с “непостижимым” насилием со стороны ХАМАСа.



“То, что происходит в Израиле, разрушительно. Наблюдать за тем, как все эти семьи и особенно дети подвергаются гонениям, нападениям и убийствам на улицах, душераздирающе”, – написала она в Instagram вместе с видео насилия в отношении израильских гражданских лиц.



“Представьте, если бы это происходило с вами? Это непостижимо. Конфликты никогда не могут быть решены насилием. К сожалению, человечество не понимает этой универсальной истины. Никогда не понимало ее”, – добавила Мадонна.



“Мы живем в мире, опустошенном ненавистью. Мое сердце соболезнует Израилю. Семьям и домам, которые были разрушены. Детям, которые потеряны. Невинным жертвам, которые были убиты. Всем страданиям. Я молюсь за вас. ... Давайте все помолимся. За Израиль. За мир", – заключила она.