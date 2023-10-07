



MАDA: убиты и ранены минимум 16 человек

В Израиле в результате массированных ракетных обстрелов пострадали и погибли минимум 16 человек.



Об этом сообщили в MАDA.



Женщина в возрасте 60 лет скончалась от полученных ран. Еще два человека в тяжелом состоянии. Шестеро в состоянии средней средней степени тяжести. Еще семь человек получили легкие травмы. Медики находятся в полной готовности.



"MАDA призывает общественность подчиняться инструкциям Службы Тыла и во время тревоги прибыть в бомбоубежище и подождать 10 минут согласно указаниям Сдужбы Тыла. Эти рекомендации спасают жизни", - сказали медики.



