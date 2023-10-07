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MАDA: убиты и ранены минимум 16 человек
07.10.2023 08:16 Алина Груднева

MАDA: убиты и ранены минимум 16 человек

В Израиле в результате массированных ракетных обстрелов пострадали и погибли минимум 16 человек.

Об этом сообщили в MАDA.

Женщина в возрасте 60 лет скончалась от полученных ран. Еще два человека в тяжелом состоянии. Шестеро в состоянии средней средней степени тяжести. Еще семь человек получили легкие травмы. Медики находятся в полной готовности.

"MАDA призывает общественность подчиняться инструкциям Службы Тыла и во время тревоги прибыть в бомбоубежище и подождать 10 минут согласно указаниям Сдужбы Тыла. Эти рекомендации спасают жизни", - сказали медики.

 

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