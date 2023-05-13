



MADA: 71 человеку понадобилась помощь с начала операции "Щит и стрела"

С момента начала операции "Щит и стрела" медицинская помощь понадобилась 71 человеку.



Об этом сообщают в MADA.



В четверг в Реховоте была погибла одна израильтянка, сегодня в Сдот-Негев погиб палестинец из Газы.



Физические травмы получили 27 человек, в том числе семеро - осколками ракет и битым стеклом. Один находится в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести.



По данным MADA, 18 человек получили легкие травмы, когда бежали в бомбоубежища во время ракетной тревоги.



Еще 44 обратились за медицинской помощью в связи с панической атакой.



