



Маале-Адумим: Охранник, раненный топором в 2016 террориста до дома



Жизнь в небольшом городе редко обходится без совпадений, но для жителя Маале-Адумим Цвики Коэна это обернулась тем, что он оказался случайным участником обоих терактов, произошедших в городе за последние семь лет.



Коэн, работавший охранником стал жертвой первого теракта в 2016 г., когда палестинский террорист, работавший в торговом центре города, нанес ему удар топором по голове, тяжело ранив его. Коэн провел несколько лет в реабилитационном центре и до сих пор является инвалидом как физически, так и психически, и нуждается в помощи.



Во вторник Коэн и его медбрат находились в городском общественном центре, где он несколько раз в неделю работает волонтером. Один из работников центра, палестинец из соседнего города Аль-Эйзария, подошел к Коэну и сказал, что его 20-летний сын, недавно принятый в штат уборщиков центра, чувствует себя неважно. Он спросил Коэна, может ли тот отвезти его сына к въезду в Аль-Эйзарию, что составляет 2 минуты езды, говорится в сообщении местной газеты "Зман Маале".



Коэн и медбрат довезли сына до въезда, высадили его, пожелали скорейшего выздоровления, проехали КПП на въезде в Маале-Адумим и вернулись в общинный центр.



Через час сын, которого позже опознали как Муханнад Мухаммад Сулейман аль-Мазараа, вернулся в Маале-Адумим. Вооружившись пистолетом и ножом, он устроил стрельбу в торговом центре города, ранив шесть человек, и был убит сотрудником МАГАВа, который приехал в центр в парикмахерскую.