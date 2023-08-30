



Люди Абу Мазена: В ХАМАСе Смотрича называют "подарком от Аллаха"

Депутат Кнессета от партии Авод Гилад Карив посетил 29 августа Рамаллу и встретился с приближенными председателя Палестинской автономии Абу Мазена. Карив встретился с высокопоставленными представителями ООП, ФАТХа и элементов гражданского общества, причем, как сообщили в офисе Карива, встреча была заранее согласована с ЦАХАЛом и министерством обороны.



В офисе депутата Карива, председателя "лобби двух государств" в Кнессете, рассказали, что от въезда в Рамаллу до выезда из нее их сопровождали палестинские силы безопасности. На встрече Карив отметил необходимость продолжения сотрудничества в области безопасности между палестинскими органами и израильской системой безопасности, а в конце сказал, что "встреча прошла в хорошем духе, и в будущем будут еще встречи".



В офисе Карива добавляют: "Соратники Абу Мазена выразили озабоченность влиянием экстремистского правительства на палестинскую молодежь, которая также радикализируется, и даже рассказали, что ХАМАС заявляет, что "Смотрич - это подарок Аллаха".