



"Львиное логово" пригрозило Израилю "расплатой"

Палестинская террористическая группировка в Шхеме "Львиное логово" пригрозила продолжить "сопротивление" Израилю.



Соответствующее заявление было сделано после того, как министр обороны Йоав Галант разрешил передать им три тела террористов.



Группировка обязалась "продолжать сопротивление израильской оккупации" и защищать палестинцев до тех пор, пока "Палестина не будет полностью освобождена".



Напомним, 5 мая Галант одобрил возвращение палестинцам тела трех террористов "Львиного логова". Речь идето совершивших около двух месяцев назад обстрел поста ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем.



В ответ на это министр внутренней безопасности Бен-Гвир предупредил, что решение Галанта "дорого обойдется" Израилю.

