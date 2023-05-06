"Львиное логово" пригрозило Израилю "расплатой"
Палестинская террористическая группировка в Шхеме "Львиное логово" пригрозила продолжить "сопротивление" Израилю.
Соответствующее заявление было сделано после того, как министр обороны Йоав Галант разрешил передать им три тела террористов.
Группировка обязалась "продолжать сопротивление израильской оккупации" и защищать палестинцев до тех пор, пока "Палестина не будет полностью освобождена".
Напомним, 5 мая Галант одобрил возвращение палестинцам тела трех террористов "Львиного логова". Речь идето совершивших около двух месяцев назад обстрел поста ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем.
В ответ на это министр внутренней безопасности Бен-Гвир предупредил, что решение Галанта "дорого обойдется" Израилю.