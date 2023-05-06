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"Львиное логово" пригрозило Израилю "расплатой"
06.05.2023 15:17 Алина Груднева

"Львиное логово" пригрозило Израилю "расплатой"

Палестинская террористическая группировка в Шхеме "Львиное логово" пригрозила продолжить "сопротивление" Израилю.

Соответствующее заявление было сделано после того, как министр обороны Йоав Галант разрешил передать им три тела террористов.

Группировка обязалась "продолжать сопротивление израильской оккупации" и защищать палестинцев до тех пор, пока "Палестина не будет полностью освобождена".

Напомним, 5 мая Галант одобрил возвращение палестинцам тела трех террористов "Львиного логова". Речь идето совершивших около двух месяцев назад обстрел поста ЦАХАЛа на одном из въездов в Шхем.

В ответ на это министр внутренней безопасности Бен-Гвир предупредил, что решение Галанта "дорого обойдется" Израилю.
 

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