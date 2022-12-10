



"Львиное логово": Израиль понимает только язык крови и пуль

Террористы "Львиного логова" провели в пятницу большой марш в Шхеме, на котором присутствовали десятки боевиков в масках.

Это было первое мероприятие террористов за многие недели. В митинге приняли участие около 50-70 боевиков.

Члены "Львиного логова" призвали к готовности к войне с Израилем.

"Враг понимает только язык крови и пуль", — сказали они.

За последние несколько месяцев израильские силы безопасности убили и арестовали нескольких лидеров группировки.

Террористы, базирующиеся в лагере беженцев недалеко от Шхема, возглавляет Мохаммед Абу Дира. Недавно он был ранен во время вооруженных столкновений с ЦАХАЛом. Террориста госпитализировали на две недели в местную больницу, прежде чем он вернулся в лагерь беженцев.

Абу Дира сказал The Jerusalem Post, что члены группировки вывели его из больницы, где его охраняли сотрудники Службы безопасности ПА. Вероятно, его собирались взять под стражу после выписки из больницы.