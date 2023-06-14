



Львиное логово: Готовимся к конфронтации с Израилем

Террористическая организация “Львиное логово” во вторник приказала террористам, действующим в составе группировки, подготовиться к возможному военному столкновению с Израилем в северной Самарии.



В заявлении организации говорится, что ее террористы рано утром вступили в бой с войсками ЦАХАЛа, действовавшими в лагере Балата в Шхеме, и им удалось окружить солдат и заставить их отступить с места происшествия.



Организация также заявила, что два дня назад вооруженные террористы из группы “Львиное логово” атаковали войска ЦАХАЛа, действовавшие в Шхеме, с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.



“Поезд сопротивления тронулся, и он не знает пути отступления, и поезд приведет своих пассажиров только к двум пунктам назначения: Падение в бою на пути Аллаха или победа”, — говорится в заявлении “Львиного логова”.



