



Ливанская газета посвятила первую полосу депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру

Ливанская газета “Аль-Ахбар”, связанная с “Хизбаллой” , на прошлой неделе посвятила свою первую полосу Итамару Бен-Гвиру, недавно назначенному министром национальной безопасности.



В статье говорилось, что “его партия, символ расизма в новой форме, будет делать все, что ей заблагорассудится, без противодействия со стороны полиции”.



“Фашисты, контролирующие власть, смогут пытать палестинцев без какого-либо наказания после этого”, – заявила ливанская газета.



По словам автора статьи Яхьи Дабука, новые полномочия Бен-Гвира “открывают ему возможность делать все, что он хочет, без какого-либо противодействия со стороны полиции, включая изменение правил открытия огня против палестинцев, независимо от того, существует ли в настоящее время опасность или угроза”



“Кроме того, “Оцма Йегудит” также получила Министерство по делам Иерусалима и культурного наследия, а это означает, что фашисты будут контролировать Храмовую гору и еврейские святые места, что позволит им захватить больше палестинских территорий”, – пишет Дабука.



В статье делается вывод: “Его также не волнует эскалация ситуации с безопасностью, которая последует за этим”.



Напомним, Нетаниягу и Бен-Гвир подписали коалиционное соглашение, согласно которому, Бен-Гвир будет исполнять обязанности министра общественной безопасности. Его ведомство будет называться Министерством национальной безопасности и иметь широкие полномочия в отношении израильской полиции и МАГАВ.