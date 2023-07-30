



Ливанцы размахивают флагами Хизбаллы на границе с Израилем

Несколько граждан Ливана размахивают флагами террористической группировки Хизбалла на границе с Израилем.



На видео и фотографиях, которыми поделился репортер, связанный с Хизбаллой, видно, как несколько молодых ливанцев пересекают заграждение, которое, как сообщается, установлено миротворческими силами Организации Объединенных Наций возле деревни Гаджар, расположенной на израильско-ливанской границе.



Подозреваемые не пересекли израильский пограничный забор и не проникли на суверенную израильскую территорию.



По словам Али Шойба, корреспондента, связанного с Хизбаллой, ограждение ООН не позволяло ливанским жителям выезжать на дорогу возле Гаджара с 2006 года, когда Израиль получил контроль над всей деревней после месячной войны с Хизбаллой.



فيديو صوره الشبّان اللبنانيون الذين قطعوا السياج الذي وضعته اليونيفيل عند حدود الجزء اللبناني من الغجر ودخلوا إلى الطريق الممنوعة على اللبنانيين منذ العام 2006 والتي تربط بين الوزاني والعباسية . pic.twitter.com/WNWdkGzL2Y — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 30, 2023