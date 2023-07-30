Ливанцы размахивают флагами Хизбаллы на границе с Израилем
Несколько граждан Ливана размахивают флагами террористической группировки Хизбалла на границе с Израилем.
На видео и фотографиях, которыми поделился репортер, связанный с Хизбаллой, видно, как несколько молодых ливанцев пересекают заграждение, которое, как сообщается, установлено миротворческими силами Организации Объединенных Наций возле деревни Гаджар, расположенной на израильско-ливанской границе.
Подозреваемые не пересекли израильский пограничный забор и не проникли на суверенную израильскую территорию.
По словам Али Шойба, корреспондента, связанного с Хизбаллой, ограждение ООН не позволяло ливанским жителям выезжать на дорогу возле Гаджара с 2006 года, когда Израиль получил контроль над всей деревней после месячной войны с Хизбаллой.