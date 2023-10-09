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Ливан: с нашей территории запусков не было
09.10.2023 15:19 Алина Груднева

Ливан: с нашей территории запусков не было

Источники в сфере безопасности Ливана сообщили, будто с территории страны запусков ракет по Израилю не зафиксировано.

Об этом они сообщили ливанской газете "Аль-Маядин", связанной с "Хизбаллой".

"Никаких ракет с территории Ливана по Израилю не было", - сказано в заявлении.

Ранее в Верхней Галилее прозвучала сирена ракетной тревоги. В соцсетях сообщали о запуске 12-ти ракет, позже поступила информация о том, что перехвачена одна.

Тем временем, есть подозрение на проникновение террористов из Ливана. ЦАХАЛ информацию проверяет.

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