



Ливан: с нашей территории запусков не было

Источники в сфере безопасности Ливана сообщили, будто с территории страны запусков ракет по Израилю не зафиксировано.



Об этом они сообщили ливанской газете "Аль-Маядин", связанной с "Хизбаллой".



"Никаких ракет с территории Ливана по Израилю не было", - сказано в заявлении.



Ранее в Верхней Галилее прозвучала сирена ракетной тревоги. В соцсетях сообщали о запуске 12-ти ракет, позже поступила информация о том, что перехвачена одна.



Тем временем, есть подозрение на проникновение террористов из Ливана. ЦАХАЛ информацию проверяет.