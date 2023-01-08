



Ливан призвал "Хизбаллу" предотвратить атаку ячейки ХАМАСа на Израиль

Сотрудники службы безопасности Ливана обеспокоены планами палестинской террористической группировки ХАМАС совершить нападение на Израиль из южного Ливана.



Местная газета Beirut Observer опубликовала список членов ХАМАС, которые якобы были причастны к планированию терактов без участия "Хизбаллы", которая контролирует большую часть юга Ливана. В списке значатся: Самир Фенди, Хасан Фархат, Надим Давабша и Ахмед Хамдан Абдулла.



Газета пишет, что представители службы безопасности Ливана раскритиковали "бездействие "Хизбаллы", потому что проведение любой операции против Израиля в это конкретное время поставит Ливан под угрозу".



Кроме этого, в службе безопасности Ливана призывают "Хизбаллу" предотвратить нападение ячейки ХАМАСа на Израиль.



"Хизбалла»" полностью контролирует Южный Ливан, и игнорирует UNIFIL, поэтому без ее одобрения никто ничего сделать не сможет, и если [она] согласится на проведение операций этой ячейкой ХАМАСа, то это очень опасно для Ливана", - говорится в сообщении.



