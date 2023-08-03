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Ливан предложил помощь Аббасу в "защите" палестинцев
03.08.2023 16:09 Алина Груднева

Ливан предложил помощь Аббасу в "защите" палестинцев

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати предложил председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу "помощь в защите" палестинцев в лагерях беженцев.

Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров.

И.о. ливанского премьера назвал столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности в лагерях беженцев "вопиющим нарушением суверенитета Ливана".

В ходе разговора с Аббасом он обвинил ЦАХАЛ в "терроризировании" ливанцев и палестинцев, а также призвал международное сообщество "надавить на Израиль", чтобы тот прекратил "нарушать права человека".

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