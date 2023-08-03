



Ливан предложил помощь Аббасу в "защите" палестинцев

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати предложил председателю Палестинской автономии Махмуду Аббасу "помощь в защите" палестинцев в лагерях беженцев.



Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонных переговоров.



И.о. ливанского премьера назвал столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности в лагерях беженцев "вопиющим нарушением суверенитета Ливана".



В ходе разговора с Аббасом он обвинил ЦАХАЛ в "терроризировании" ливанцев и палестинцев, а также призвал международное сообщество "надавить на Израиль", чтобы тот прекратил "нарушать права человека".