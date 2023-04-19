



Листовки с предупреждением: подробности удара ЦАХАЛа по объектам Хизбаллы

Согласно сообщениям в СМИ, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла" на юге Сирии прошлой ночью.



По словам журналиста, связанного с сирийской оппозицией, удары нанесены по нескольким объектам в районе Кунейтры, недалеко от границы с Голанскими высотами.



Сообщается, что сегодня утром ЦАХАЛ сбросил листовки в районе предполагаемого нападения, предостерегая сирийскую армию от сотрудничества с "Хизбаллой".



Никаких комментариев по поводу предполагаемого удара в сирийских государственных СМИ или других связанных с режимом медиа не поступало.



Израиль часто предостерегает сирийскую армию от сотрудничества с поддерживаемой Ираном террористической группировкой в районе на границе с Израилем.

