Листовки с предупреждением: подробности удара ЦАХАЛа по объектам Хизбаллы
Согласно сообщениям в СМИ, Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим террористической группировке "Хизбалла" на юге Сирии прошлой ночью.
По словам журналиста, связанного с сирийской оппозицией, удары нанесены по нескольким объектам в районе Кунейтры, недалеко от границы с Голанскими высотами.
Сообщается, что сегодня утром ЦАХАЛ сбросил листовки в районе предполагаемого нападения, предостерегая сирийскую армию от сотрудничества с "Хизбаллой".
Никаких комментариев по поводу предполагаемого удара в сирийских государственных СМИ или других связанных с режимом медиа не поступало.
Израиль часто предостерегает сирийскую армию от сотрудничества с поддерживаемой Ираном террористической группировкой в районе на границе с Израилем.