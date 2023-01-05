Лишить террористов гражданства: коалиция призвала оппозицию сотрудничать
Председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац, призвал оппозицию совместно продвигать законопроект о депортации террористов из Израиля.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Кац обратился к партиям "А-Махане А-Мамлахти", "Еш Атид", НДИ, призвав их вместе продвигать закон и добиться его принятия в ближайшем будущем.
Законопроект призван, среди прочего, лишить гражданства Карима и Махера Юнесов, которые убили солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга.