



Лишить террористов гражданства: коалиция призвала оппозицию сотрудничать

Председатель коалиции, депутат Кнессета Офир Кац, призвал оппозицию совместно продвигать законопроект о депортации террористов из Израиля.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Кац обратился к партиям "А-Махане А-Мамлахти", "Еш Атид", НДИ, призвав их вместе продвигать закон и добиться его принятия в ближайшем будущем.



Законопроект призван, среди прочего, лишить гражданства Карима и Махера Юнесов, которые убили солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга.



