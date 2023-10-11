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"Лишили глаз": Уничтожена система разведки и мониторинга ХАМАСа
11.10.2023 08:28 Аркадий Бочаровский

"Лишили глаз": Уничтожена система разведки и мониторинга ХАМАСа


По словам представителя ЦАХАЛа, самолеты ВВС уничтожили разработанную террористической организацией ХАМАС современную систему мониторинга, которая использовалась для обнаружения самолетов над территорией сектора Газа. В

В течение многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в солнечных батареях по всему сектору Газа, с целью выявления и отслеживания самолетов.

 Вчера авиация атаковала все точки, связанные с этой сетью, и лишила ХАМАС возможности создавать картину неба в попытке поразить израильские самолеты.

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