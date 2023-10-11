



"Лишили глаз": Уничтожена система разведки и мониторинга ХАМАСа



По словам представителя ЦАХАЛа, самолеты ВВС уничтожили разработанную террористической организацией ХАМАС современную систему мониторинга, которая использовалась для обнаружения самолетов над территорией сектора Газа. В



В течение многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в солнечных батареях по всему сектору Газа, с целью выявления и отслеживания самолетов.



Вчера авиация атаковала все точки, связанные с этой сетью, и лишила ХАМАС возможности создавать картину неба в попытке поразить израильские самолеты.