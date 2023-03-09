



Линч после предложения руки и сердца: приговоры иерусалимским арабам



Суд приговорил к срокам от четырех до девяти лет тюремного заключения троих причастных к линчу двух евреев в Иерусалиме два года назад.



Окружной суд Иерусалима приговорил Омара Джабера, Ашрафа Джабера и Юсефа Джабера, признанных, в частности, виновными в участии в линче супругов около двух лет назад в районе А-Тор в Иерусалиме, каждого в соответствии с его частью, к тюремному заключению на срок от четырех до девяти лет, условному сроку и выплате компенсации заявителям.



Согласно приговору, все трое были признаны виновными в участии в инциденте линча в районе А-Тор в Иерусалиме, произошедшем в мае 2021 года, в котором жестокому нападению подверглись Ави и Шахар Антман, через несколько минут после того, как Ави сделал предложение руки и сердца Шахару в Бейт-Хошен с видом на Храмовую гору.



Прибыв на перекресток А-Тор, участники беспорядков узнали, что в автомобиле находятся евреи, и начали преследовать машину, крича и ругаясь. Когда один из обвиняемых, ехавший перед автомобилем, заметил, что в нем находятся евреи, он затормозил свой автомобиль. В этот момент участники беспорядков начали бросать в евреев камни.



Шахар удалось выбраться из машины и вызвать полицию, участники беспорядков, к которым также присоединились двое обвиняемых, схватили Ави и сильно избили его по всем частям тела, пока он лежал на земле. Один из участников беспорядков даже ударил жертву ножом в спину, в то же время обвиняемые разбили окна автомобиля.



Инцидент закончился только благодаря находчивости Ави, которому удалось забраться в машину и скрыться с места происшествия. В дополнение к инциденту с линчем, два дня спустя двое обвиняемых забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью автобус, следовавший в направлении Маале-Адумим.



Окружная прокуратура Иерусалима, через адвоката Илана Акока, указала на серьезность инцидентов линча и бросания камней и бутылок с зажигательной смесью в автобус и попросила назначить обвиняемым значительные сроки тюремного заключения.



Отметим, что в рамках этих событий были осуждены и приговорены еще два участника событий, которые, помимо прочего, устроили линч над супружеской парой, недавно Верховный суд принял апелляцию, поданную прокуратурой, и увеличил им срок заключения до 6-9 лет.



Напомним, что Ави и Шахар Антман через адвоката Хаима Блейхера из организации "Хонну" подали гражданский иск в окружной суд против террористов Ноафа Абу Эльхава и Рами Салех аль-Дина, участвовавших в линче, на сумму 1.950.000 шекелей.



Террористы были осуждены в окружном суде Иерусалима в июне 2022 года в рамках сделки о признании вины и приговорены к 5 и 7 годам лишения свободы. Обвинение обжаловало приговор террористам в Верховном суде, и он был увеличен до 6 и 9 лет лишения свободы.

