



Лимор Сон Хар-Мелех осудила арест своего бывшего пресс-секретаря

Депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех, бывший работодатель Элиша Яреда, задержанного в связи с убийством палестинца в Бурка отреагировала на происходящее.



Хар-Мелех осудила аресты, сравнив поселенцев с тель-авивским муниципальным инспектором, убитым в субботу вечером палестинским террористом.



"Когда патрульный в Тель-Авиве убивает террориста, его встречают аплодисментами все представители служб безопасности, но когда еврей защищает свою жизнь на территориях, отбивается от арабской банды, поднявшейся, чтобы убить его, его арестовывают", - написала она в Твиттере.



"Я предлагаю службам безопасности направить свои усилия на борьбу с гнездами террора вместо того, чтобы гоняться за [поселенцами], которые преданно держатся за нашу землю", - добавила Сон Хар-Мелех.