



Ликвидированы пятеро террористов "Хизбаллы"

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила информацию о ликвидации ЦАХАЛом еще нескольких террористов на юге Ливана.



Изначально сообщалось, что "при исполнении джихадистского долга" погибли двое членов "Хизбаллы". Позже террористическая организация подтвердила, что убиты четверо.



Теперь же стало известно о еще одном ликвидированном члене "Хизбаллы".



"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам "Хизбаллы" в Ливане. Подробности будут позже", - сообщили в Армии обороны Израиля.