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Ликвидированы пятеро террористов "Хизбаллы"
17.10.2023 18:56 Алина Груднева

Ликвидированы пятеро террористов "Хизбаллы"

Террористическая организация "Хизбалла" подтвердила информацию о ликвидации ЦАХАЛом еще нескольких террористов на юге Ливана.

Изначально сообщалось, что "при исполнении джихадистского долга" погибли двое членов "Хизбаллы". Позже террористическая организация подтвердила, что убиты четверо.

Теперь же стало известно о еще одном ликвидированном члене "Хизбаллы".

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам "Хизбаллы" в Ливане. Подробности будут позже", - сообщили в Армии обороны Израиля.

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