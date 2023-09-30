Новости » Арабо-израильский конфликт
Ликвидированный ночью ЦАХАЛом - член ХАМАСа
30.09.2023 08:29 Алина Груднева

Ликвидированный ночью ЦАХАЛом - член ХАМАСа

Скончавшийся ночью от полученных ранений террорист оказался членом ХАМАСа.

Информацию об этом подтвердила террористическая организация.

"Мохаммад Джибриль Руммане скончался в результате серьезных пулевых ранений", - сказано в сообщении.

ХАМАС назвал Руммане - "мучеником", который "защищал свободу народа".


Напомним, террористы забросали бутылками с зажигательной смесью блокпост ЦАХАЛа на въезде в поселение Псагот. В ответ был открыт огонь. Ранения получили два террориста, один из которых позже умер.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы