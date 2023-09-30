



Ликвидированный ночью ЦАХАЛом - член ХАМАСа

Скончавшийся ночью от полученных ранений террорист оказался членом ХАМАСа.



Информацию об этом подтвердила террористическая организация.



"Мохаммад Джибриль Руммане скончался в результате серьезных пулевых ранений", - сказано в сообщении.



ХАМАС назвал Руммане - "мучеником", который "защищал свободу народа".





Напомним, террористы забросали бутылками с зажигательной смесью блокпост ЦАХАЛа на въезде в поселение Псагот. В ответ был открыт огонь. Ранения получили два террориста, один из которых позже умер.

