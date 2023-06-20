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Ликвидирован второй боевик, устроивший теракт возле Эли
20.06.2023 19:04 Наталья Богинская

Ликвидирован второй боевик, устроивший теракт возле Эли

ШАБАК сообщил, что израильские силы обнаружили и убили второго палестинского боевика, который скрылся с места смертоносного теракта возле Эли.

Офицеры ШАБАКа и бойцы элитного подразделения полиции Ямам по борьбе с терроризмом обнаружили автомобиль, который террорист угнал с заправочной станции возле Эли, после того как он и еще один нападавший убили четырех человек и ранили еще четырех.

Агентство сообщает, что штурмовая винтовка, использованная при нападении, была обнаружена в машине недалеко от палестинского города Тубас.

“Во время попытки задержания подозреваемый пытался сбежать из автомобиля, и в результате был застрелен и нейтрализован силовиками”, – говорится в сообщении ведомства.
 

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