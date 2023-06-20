



Ликвидирован второй боевик, устроивший теракт возле Эли

ШАБАК сообщил, что израильские силы обнаружили и убили второго палестинского боевика, который скрылся с места смертоносного теракта возле Эли.



Офицеры ШАБАКа и бойцы элитного подразделения полиции Ямам по борьбе с терроризмом обнаружили автомобиль, который террорист угнал с заправочной станции возле Эли, после того как он и еще один нападавший убили четырех человек и ранили еще четырех.



Агентство сообщает, что штурмовая винтовка, использованная при нападении, была обнаружена в машине недалеко от палестинского города Тубас.



“Во время попытки задержания подозреваемый пытался сбежать из автомобиля, и в результате был застрелен и нейтрализован силовиками”, – говорится в сообщении ведомства.

