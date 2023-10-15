



Ликвидирован террорист, ответственный за резню в Нирим и Нир-Оз

Самолеты ВВС ЦАХАЛа под руководством разведки ШАБАКа уничтожили минувшей ночью в Газе Биляля аль-Кадра, командира отряда Нухба в батальоне Южный Хан-Юнис террористической организации ХАМАС, ответственного за убийственный рейд в кибуцы Нирим и Нир-Оз.



Кроме того, были ликвидированы другие боевики террористической организации ХАМАС, а также палестинского "Исламского джихада".



В течение ночи ЦАХАЛ атаковал более сотни военных объектов в районах Зейтун, Хан-Юнис и Западная Джаблия, а также объекты, террористической организации ХАМАС, такие как штабы и военные комплексы, десятки пусковых установок, противотанковые посты и наблюдательные пункты. Также были уничтожены военные штабы террористической организации Исламский джихад.

