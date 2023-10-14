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Ликвидирован организатор бойни 7 октября, командир Сил Нухба
14.10.2023 12:31 Аркадий Бочаровский

Ликвидирован организатор бойни 7 октября, командир Сил Нухба


ШАБАК и ЦАХАЛ объявили об уничтожении командира спецназа ХАМАСа Нухба Али Кади.
 



В 2005 году Кади был арестован после похищения и убийства израильтян и возвращен в рамках сделки по Гиладу Шалиту.

Кади находился с террористами в момент вторжения, и руководил операцией на тактическом уровне.

Часть информации о том, где может находиться кади дали пленные сил Нухба, захваченные на израильской территории.

Каджа руководил нападением на Израиль в минувшую субботу, 7 октября. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram

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