Ликвидирован организатор бойни 7 октября, командир Сил Нухба
ШАБАК и ЦАХАЛ объявили об уничтожении командира спецназа ХАМАСа Нухба Али Кади.
В 2005 году Кади был арестован после похищения и убийства израильтян и возвращен в рамках сделки по Гиладу Шалиту.
Кади находился с террористами в момент вторжения, и руководил операцией на тактическом уровне.
Часть информации о том, где может находиться кади дали пленные сил Нухба, захваченные на израильской территории.
Каджа руководил нападением на Израиль в минувшую субботу, 7 октября. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram