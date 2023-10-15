



Ликвидирован еще один главарь ХАМАСа

Армия обороны Израиля в рамках операции “Железные мечи" ликвидировала одного из главарей ХАМАСа, отвечающего за "нацбезопасность" юга Газы.



Об этом сказано в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.



Он был уничтожен в ходе авиаударов на севере Газы в воскресенье, 15 октября.



"Истребители, вертолеты и самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по террористическим объектам в Газе. В течение дня ЦАХАЛ нанес удары примерно по 250 военным целям, в основном на севере", - сказали военные.



Согласно разведданным, ликвидирован Муэтаз Эйд – командир Южного округа национальной безопасности ХАМАСа.



"Кроме того, были нанесены удары по десяткам военных штабов, ряду военных наблюдательных пунктов и ракетным пусковым установкам, используемым террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад", - добавили в ЦАХАЛе.