Ликвидирован еще один главарь ХАМАСа
Армия обороны Израиля в рамках операции “Железные мечи" ликвидировала одного из главарей ХАМАСа, отвечающего за "нацбезопасность" юга Газы.
Об этом сказано в совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа.
Он был уничтожен в ходе авиаударов на севере Газы в воскресенье, 15 октября.
"Истребители, вертолеты и самолеты ЦАХАЛа продолжают наносить удары по террористическим объектам в Газе. В течение дня ЦАХАЛ нанес удары примерно по 250 военным целям, в основном на севере", - сказали военные.
Согласно разведданным, ликвидирован Муэтаз Эйд – командир Южного округа национальной безопасности ХАМАСа.
"Кроме того, были нанесены удары по десяткам военных штабов, ряду военных наблюдательных пунктов и ракетным пусковым установкам, используемым террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад", - добавили в ЦАХАЛе.
חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023
מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1