



Ликвидация в Кфар-Акабе: подозреваемый с ножом атаковал военнослужащих МАГАВа

Силы безопасности Израиля провели этой ночью несколько операций в Иерусалиме и в Иудее и Самарии.



Один из рейдов проводился в районе Кфар-Акаба в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Jerusalem Post, там действовали военнослужащие МАГАВа под прикрытием, которые проводили поиски незаконно хранимого оружия.



Израильские военнослужащие прибыли в Кфар-Акабу для проведения обыска в доме одного из подозреваемых. Когда военные прибыли на место, семья подозреваемого вышла из дома, и вспыхнули ожесточенные столкновения. Вскоре подозреваемый попытался атаковать израильских военных, используя нож, но бойцы МАГАВа открыли ответный огонь.



"Члены семьи вышли и начали противостоять военным, как вдруг главный подозреваемый вышел с ножом и попытался нанести удар нашим военным, которые в ответ открыли огонь" - говорится в заявлении полиции.



Напавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и доставили в больницу. Позже была констатирована его смерть. Палестинские СМИ идентифицировали его как Мухаммада Шахама.

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مصادر محلية: استشهاد الشاب محمد الشحام بعد إصابته برصاصة برأسه من قوات الاحتلال داخل منزله في بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة، فجر اليوم pic.twitter.com/vPFcuqWJSY — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 15, 2022

⭕ مواجهات عنيفة جداً اثناء انسحاب قوات الاحتلال من بلدك كفر عقب فجر اليوم pic.twitter.com/1lyEGWdBy6 — صوت الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 15, 2022