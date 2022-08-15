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Ликвидация в Кфар-Акабе: подозреваемый с ножом атаковал военнослужащих МАГАВа
15.08.2022 09:17 Ольга Белозерова

Ликвидация в Кфар-Акабе: подозреваемый с ножом атаковал военнослужащих МАГАВа

Силы безопасности Израиля провели этой ночью несколько операций в Иерусалиме и в Иудее и Самарии.

Один из рейдов проводился в районе Кфар-Акаба в Восточном Иерусалиме. Как сообщает Jerusalem Post, там действовали военнослужащие МАГАВа под прикрытием, которые проводили поиски незаконно хранимого оружия. 

Израильские военнослужащие прибыли в Кфар-Акабу для проведения обыска в доме одного из подозреваемых. Когда военные прибыли на место, семья подозреваемого вышла из дома, и вспыхнули ожесточенные столкновения. Вскоре подозреваемый попытался атаковать израильских военных, используя нож, но бойцы МАГАВа открыли ответный огонь. 

"Члены семьи вышли и начали противостоять военным, как вдруг главный подозреваемый вышел с ножом и попытался нанести удар нашим военным, которые в ответ открыли огонь" - говорится в заявлении полиции. 

Напавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия и доставили в больницу. Позже была констатирована его смерть. Палестинские СМИ идентифицировали его как Мухаммада Шахама.


Когда военные покидали район, палестинцы бросали камни и другие предметы с крыш в бронетехнику МАГАВа.
Кроме этого, в деревне Араба к юго-западу от Дженина палестинцы открыли огонь по силам ЦАХАЛа. По предварительным данным, израильские военные не пострадали.

Также силы безопасности Израиля арестовали несколько подозреваемых в Дейр-Абу-Машале, к северо-западу от Рамаллы. 

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