



Ликвидация террористической банды в Иерихоне. Подробности



Смешанный батальон "Левиэй ха-Бекаа", арестовал сегодня ночью членов террористической банды, совершившей атаку на ресторан на перекрестке Альмог. 7 членов банды были убиты и 3 их помощника ранены.



Силы ЦАХАЛа прибыли в Иерихон для проведения обысков и арестов, после того как ШАБАК предоставил информацию о двух зданиях, где могут находиться террористы, совершившие теракт. Силы "Маглан" и "Дувдеван" прибыли к одному из зданий, где террористов не было, а батальон "Левиэй ха-Бекаа" прибыл к другому зданию, где сразу же началась перестрелка. В командира роты, действовавшего на месте я, попали две пули в бронежилет, но ему удалось открыть ответный огонь по отряду и уничтожить террористов. Силы "Маглан" и "Дувдеван" прибыли ко второму зданию, когда началась перестрелка, чтобы оказать помощь и ликвидировать еще одного террориста.



В отличие от недавних нападений, в которых террористы были "одиночками" или джихадистами, большинство убитых террористов - члены ХАМАС в возрасте около 20 лет, которые совершили нападение на ресторан в Альмог или были причастны к его организации. Часть банды была арестована в субботу, а теперь остальные его члены арестованы или убиты. По оценкам военных, это может повлечь за собой реакцию ХАМАС.



Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции "Волнорез" сегодня утром по всей Иудее и Самарии, а также в Иорданской долине были арестованы в общей сложности 19 человек, находившихся в розыске, добавив, что террористы, совершившие теракт на перекрестке Альмог, были нейтрализованы.



"Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАК и спецназа действовали сегодня ночью в нескольких местах в Иудее и Самарии, в том числе в деревнях Дейр-Абу-Даиф и Катана", - сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. "Бойцы действовали в городе Шхем и в лагере беженцев в Лате и арестовали двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Во время операции бойцы открыли огонь по вооруженным людям, которые стреляли в них. В ходе операции в деревнях Сильвад и Кафр Малик и в деревнях Теко и Искара силы арестовали четырех разыскиваемых лиц".



"Кроме того, бойцы провели операцию в деревне Дахария и арестовали шесть человек, находящихся в розыске", - добавил представитель ЦАХАЛа. "Еще один разыскиваемый был арестован в деревне Бейт-Рима. Также в ходе операции ЦАХАЛа и ШАБАК в лагере беженцев Акат Джабер были арестованы семь человек, находящихся в розыске, и нейтрализованы террористы, совершившие 28 января 2023 года нападение со стрельбой на ресторан в районе перекрестка Альмог.



Во время операции упал беспилотный летательный аппарат типа "Скай Райдер", и ЦАХАЛ заявил, что "нет опасений утечки информации" и что "инцидент будет расследован". Они также добавили, что арестованные разыскиваемые лица были переданы для дальнейшего расследования силами безопасности, и что в результате столкновений наши силы не пострадали.