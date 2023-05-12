



Ликвидация лидеров Исламского джихада также является посланием ХАМАСу и другим

Израильский чиновник заявил, что убийства высокопоставленных членов палестинского Исламского джихада являются предупредительным "сигналом" для других террористических групп, таких как ХАМАС, явным предупреждением правителям Газы.



"Высококачественные целенаправленные убийства, наносящие ущерб командному составу Исламского джихада, являются также посланием ХАМАСу и другим террористическим организациям, угрожающим нанести ущерб Израилю", - говорится в заявлении чиновника для дипломатических корреспондентов.