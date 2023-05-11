Новости » Арабо-израильский конфликт
Ликвидация командира ракетного крыла "Исламского джихада": подробности
11.05.2023 12:24 Алина Груднева

Ликвидация командира ракетного крыла "Исламского джихада": подробности

Командование ЦАХАЛа приняло решение о ликвидации командира ракетного крыла "Исламского джихада" Али Гаали вчера вечером.

По словам источников, это случилось около 22:00, примерно спустя два часа после массированных обстрелов юга и центра Израиля.

Уточняется, что решение о ликвидации Гаали не принималось бы так экстренно, если бы "Исламский джихад" не совершил массированную атаку.

В Армии обороны Израиля ожидают, что в ответ на устранение командира ракетного крыла террористическая организация нанесет ответный удар.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы