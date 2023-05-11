



Ликвидация командира ракетного крыла "Исламского джихада": подробности

Командование ЦАХАЛа приняло решение о ликвидации командира ракетного крыла "Исламского джихада" Али Гаали вчера вечером.



По словам источников, это случилось около 22:00, примерно спустя два часа после массированных обстрелов юга и центра Израиля.



Уточняется, что решение о ликвидации Гаали не принималось бы так экстренно, если бы "Исламский джихад" не совершил массированную атаку.



В Армии обороны Израиля ожидают, что в ответ на устранение командира ракетного крыла террористическая организация нанесет ответный удар.

