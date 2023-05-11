



Ликуд: сообщения о том, что Израиль принял условия для прекращения огня - фейк

Министры и депутаты "Ликуда" официально подтвердили, что распространяемая в СМИ информация о согласии Израиля с условиями "Исламского джихада" о прекращении огня является фейком.



По словам источников, они получили сообщение, в котором сказано: "Все разговоры о прекращении огня с условиями — фейк".



"На данный момент — прекращения огня нет! Премьер-министр Нетаниягу поручил ЦАХАЛу и силам безопасности нанести удар по "Исламскому джихаду" всеми силами и продолжить наступательную политику, которую он проводил на протяжении всего своего пребывания в должности", — сказано в сообщении.





