



Лига арабских государств собирает совещание по поводу израильских атак на Газу

Лига арабских государств собирается провести экстренное совещание в среду, чтобы обсудить израильскую военную эскалацию в Газе, сообщает Anadolu.



В заявлении палестинского делегата в Лиге арабских государств Муханнада Аль-Аклука говорится, что на встрече будет рассмотрен вопрос о предоставлении международной защиты палестинскому народу от израильских атак.



По сообщению египетского государственного информационного агентства MENA, экстренное совещание будет проведено по запросу Египта, Палестины и Иордании.



