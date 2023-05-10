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Лига арабских государств собирает совещание по поводу израильских атак на Газу
10.05.2023 18:12 Ирина Демьянова

Лига арабских государств собирает совещание по поводу израильских атак на Газу

Лига арабских государств собирается провести экстренное совещание в среду, чтобы обсудить израильскую военную эскалацию в Газе, сообщает Anadolu.

В заявлении палестинского делегата в Лиге арабских государств Муханнада Аль-Аклука говорится, что на встрече будет рассмотрен вопрос о предоставлении международной защиты палестинскому народу от израильских атак.

По сообщению египетского государственного информационного агентства MENA, экстренное совещание будет проведено по запросу Египта, Палестины и Иордании.

 

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