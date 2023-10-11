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Лига арабских государств призывает Израиль выполнить свои обязательства
11.10.2023 20:30 Наталья Богинская

Лига арабских государств призывает Израиль выполнить свои обязательства


Министры иностранных дел арабских стран завершили свою внеочередную встречу в Каире в среду, подтвердив важность выполнения Израилем своих “обязательств по международному праву как оккупирующей державы для палестинцев”.

Зачитывая итоговое заявление экстренной встречи в Каире, заместитель секретаря Лиги арабских государств сказал: “Мы подтверждаем важность возобновления мирного процесса и начала серьезных переговоров между Организацией освобождения Палестины и Израилем”.
 

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