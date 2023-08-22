



Лидеры поселений требуют изменить подход в сфере безопасности

Во вторник, 22 августа, лидеры поселений Иудеи и Самарии устроили акцию протеста возле канцелярии премьер-министра, призвав правительство и силы безопасности сделать все возможное, чтобы обеспечить защиту жителям региона.



Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.



По их словам, действия Армии обороны Израиля на сегодняшний день являются недостаточными. Лидеры поселений потребовали полностью изменить подход и действовать решительно, чтобы обеспечить защиту местным жителям.



"Мы готовы нести потери в бою, но ни в коем случае не будем в роли уток на стрельбище. Мать, убитая на глазах у своей семьи, отец с ребенком, братья, убитые вместе - этот список слишком длинный. ЦАХАЛ, солдаты и командиры, умеют делать свою работу, но они должны изменить свой подход. Мы призываем правительство Израиля и главу правительства без всяких ограничений развивать поселения с одной стороны, а с другой - начать кампанию по уничтожению подлого врага. Еврейская кровь не должна проливаться", - сказал глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман.



В свою очередь, глава регионального совета Хар-Хеврон Йохай Дамари считает, что Палестинская автономия должна поплатиться за происходящее.



"Палестинская власть является болотом, Исламский джихад и ХАМАС являются всего лишь комарами. Мы требуем от правительства Израиля высушить болото. Мы требуем немедленно вернуть все блокпосты, ввести блокаду на все населенные пункты, из которых действовали убийцы. Мы требуем немедленно начать всеобъемлющую военную операцию, во всей Иудее и Самарии и везде, где это необходимо", - отметил глава регионального совета Шомрон Йоси Даган.