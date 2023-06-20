



Лидеры палестинских боевиков ведут переговоры в Иране

Лидеры палестинских террористических организаций “Исламский джихад” и ”Хамас” провели в понедельник, 19 июня, переговоры с высшими иранскими официальными лицами в Тегеране, сообщает VOA.



Президент Ирана Ибрагим Раиси принял главу “Исламского джихада“ Зиада аль-Нахалу, а лидер ХАМАС Исмаил Хания провел переговоры с Али Акбаром Ахмадианом, недавно назначенным секретарем Высшего совета национальной безопасности, перед встречей с другими высшими должностными лицами страны.



“Самый эффективный способ положить конец более чем 75-летней оккупации Палестины — это сопротивление“, — сказал Ахмадиан Хание, согласно сайту Nournews, близкому к SNSC.



Нахала находится в Иране с прошлой недели и встречался с высшими иранскими официальными лицами, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и Раиси.



В понедельник, 19 июня, Раиси сказал Нахале, что Израиль стремится нормализовать отношения с большим количеством арабских и мусульманских стран, “чтобы отбить у молодых палестинцев желание [стремление] освободить оккупированные территории“, — говорится в заявлении канцелярии президента, приветствовавшего палестинское “сопротивление“ против Израиля.



Ирано-палестинские переговоры совпали с рейдом израильских войск в Дженине в понедельник, 19 июня. В результате рейда пятеро палестинцев погибли, в том числе боевик “Исламского джихада“, пятеро израильских пограничников и двое солдат получили ранения.



Израильская армия заявила, что рейд был направлен на арест двух “разыскиваемых подозреваемых“, одного из ХАМАСа, а другого из “Исламского джихада“.

Хания, прибывший ранее в понедельник в Иран во главе большой делегации, по сообщению государственного информационного агентства ИРНА, должна провести переговоры с Раиси, Хаменеи и другими официальными лицами.

