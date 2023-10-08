



Лидер протестов: я снимаю шляпу перед депутатом Альмогом Коэном

Моше Ридман, лидеров протеста хай-тека и протестов на улице Каплан, написал на своей странице в Twitter: "Отложим в сторону разногласия и просто снимем шляпу перед депутатом Кнессета Альмогом Коэном ("Оцма Йегудит"), который уже больше суток сражается на юге как лев. Альмог береги себя".



Коэн, житель приграничной полосы рассказал: "За свою жизнь я побывал на десятках событий - это самое ужасное. Была тревога, закрыл семью в убежище, схватил винтовку с тремя магазинами. Я услышал множество выстрелов из Калашникова и заметил джип с убитой женщиной за рулем, раненого полицейского. Потом увидел их на джипах. Сразу начался бой".

