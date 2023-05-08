



Лидер НФОП переведен в одиночку: террористы угрожают эскалацией насилия

Террористическая группировка "Народный фронт освобождения Палестины" угрожает эскалацией насилия после того, как лидер группировки был отправлен в одиночную камеру в израильской тюрьме Рамон.



В заявлении группы говорится, что, если "генеральный секретарь" НФОП Ахмад Саадат не будет возвращен в общие помещения тюрьмы, она предпримет "шаги для обострения ситуации".



Это заявление было сделано в тот же день, когда ШАБАК объявила об аресте 6 членов террористической ячейки НФОП, обвиняемых в попытке совершить взрыв автобуса в марте и планировании дальнейших терактов в Иудее и Самарии.



Саадат отбывает 30-летний срок за свою роль в убийстве в 2001 году израильского министра туризма Рехавама Зееви.

