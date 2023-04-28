



Лидер "Львиного логова" в Шхеме сдался властям ПА

Удай аль-Аззи, лидер "Львиного логова" в Шхеме, в четверг вечером сдался силам безопасности Палестинской автономии. Сам аль-Аззи является членом механизмов безопасности ПА и опасается, что Израиль устранит его, поэтому предпочитает защиту ПА.



Сдача Аль-Аззи свидетельствует о шагах, которые происходят за кулисами в силовых структурах, включая давление, которое Израиль оказывает на "Львиное логово", и экономическое давление на израильский город Шхем и Палестинскую автономию. Таким образом, среди официальных лиц организации обостряется понимание того, что палестинская тюрьма лучше, чем израильская ликвидация.



Система безопасности выразила намерение изменить политику перед лицом волны терроризма – об этом в субботу сообщалось в "Новостях выходного дня". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поручил министрам правительства не комментировать вопрос о целенаправленных ответных мерах и дал им понять, что после Дня независимости уровень израильского реагирования повысится, как в Иудее и Самарии, так и в Газе.



Силовики намерены развернуть более масштабные и мощные операции в Иудее и Самарии, пусть даже ценой втягивания Газы в котел, и, по их оценкам, это уже на шаг впереди конфликта. Таким образом, Израиль стремится донести до лидеров ХАМАСа, где бы они ни находились, сообщение о том, что они не могут продолжать прятаться за своими боевиками в Иудее и Самарии или в Ливане, что является частью важного шага, предпринятого органами безопасности для того, чтобы восстановить сдерживание.



"Период после Рамадана обещает быть сложным и опасным, сдерживающих факторов больше нет", — сказал в интервью N12 сотрудник службы безопасности. — "Во время Рамадана мы снижаем оперативную активность в глубине территории, ЦАХАЛ переходит к оперативной деятельности только тогда, когда есть "бомбы замедленного действия" и как следствие - меньше трений".



