



Лидер Исламского джихада: Израиль пытается "купить" мир с Газой за взятку

Зиад аль-Нахала, лидер "Исламского джихада", угрожает запустить ракеты из других зон конфликта, если Израиль ликвидирует высокопоставленных членов организации.



В интервью "Хайят Вашингтон", который публикуется на сайте "Фыластын аль-Йом", связанном с Исламским джихадом, аль-Нахала попросили ответить на угрозы премьер-министра Биньямина Нетаниягу атаковать лидеров Джихада на других аренах. Нахала ответил следующее: "Они могут атаковать на других аренах, и мы также можем обстреливать их столицу и их города из других арен".

Лидер Исламского джихада: Израиль пытается "купить" мир с Газой за взятку



Зиад аль-Нахала, лидер "Исламского джихада", угрожает запустить ракеты из других зон конфликта, если Израиль ликвидирует высокопоставленных членов организации.



В интервью "Хайят Вашингтон", который публикуется на сайте "Фыластын аль-Йом", связанном с Исламским джихадом, аль-Нахала попросили ответить на угрозы премьер-министра Биньямина Нетаниягу атаковать лидеров Джихада на других аренах. Нахала ответил следующее: "Они могут атаковать на других аренах, и мы также можем обстреливать их столицу и их города из других арен".



Касаясь последнего раунда противостояния, он сказал, что "тот тип ракет, которые поразили Тель-Авив и достигли Иерусалима, и покрывает всю территорию Палестины, была произведен и разработан братьями, которые являются экспертами в полевых условиях, и если бы у нас были лучшие производственные мощности, ситуация была бы совершенно иной".



По его словам, Израиль пытается "подкупить" сектор Газа экономическими средствами для достижения спокойствия в сфере безопасности, и это выражается в предоставлении уступок, выдаче разрешений на работу в Израиле 20 тысячам рабочих из Газы, переводе ежемесячной помощи от Катара в размере 30 миллионов долларов, открытии коммерческой линии между Египтом и Газой, предоставлении разрешения Газе на закупку товаров на сумму 50 миллионов долларов в месяц и многое другое.



"Это своего рода взятка Газе, чтобы она не создавала проблем для сионистского образования, но эта попытка взятки закончится на определенной стадии, этого будет недостаточно, и Израиль заплатит куда больше", - сказал он.