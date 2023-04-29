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Лидер ХАМАСа принял приглашение посетить Иран
29.04.2023 08:42 Наталья Богинская

Лидер ХАМАСа принял приглашение посетить Иран

Ожидается, что лидер ХАМАС Исмаил Ханийе вскоре посетит Иран, чтобы обсудить “политические и местные события”, объявила группировка в пятницу.

Запланированный визит рассматривается палестинцами как признак улучшения отношений между ХАМАС и Ираном после напряженности, возникшей между двумя сторонами из-за гражданской войны в Сирии. Отношения между ХАМАС и Ираном обострились, когда палестинская группировка отказалась выступить в поддержку сирийского президента Башара Асада, ключевого союзника иранского режима на Ближнем Востоке.

Ханийе, находящийся в Катаре, получил телефонный звонок от министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, который пригласил его посетить Тегеран и встретиться с иранским руководством для обсуждения более подробной информации и текущих событий, говорится в заявлении ХАМАС.

Сообщается, что Ханийе “выразил свою благодарность и признательность за звонок, подтвердив, что он принял приглашение и намерен в ближайшее время отправиться в Тегеран”.
 

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