



Лидер ХАМАСа принял приглашение посетить Иран

Ожидается, что лидер ХАМАС Исмаил Ханийе вскоре посетит Иран, чтобы обсудить “политические и местные события”, объявила группировка в пятницу.



Запланированный визит рассматривается палестинцами как признак улучшения отношений между ХАМАС и Ираном после напряженности, возникшей между двумя сторонами из-за гражданской войны в Сирии. Отношения между ХАМАС и Ираном обострились, когда палестинская группировка отказалась выступить в поддержку сирийского президента Башара Асада, ключевого союзника иранского режима на Ближнем Востоке.



Ханийе, находящийся в Катаре, получил телефонный звонок от министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, который пригласил его посетить Тегеран и встретиться с иранским руководством для обсуждения более подробной информации и текущих событий, говорится в заявлении ХАМАС.



Сообщается, что Ханийе “выразил свою благодарность и признательность за звонок, подтвердив, что он принял приглашение и намерен в ближайшее время отправиться в Тегеран”.

