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Лидер ХАМАСа изолирован в бункере
08.11.2023 07:29 MIGnews.com

Лидер ХАМАСа изолирован в бункере

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар "изолирован" в своем бункере, заявил вечером 7 ноября министр обороны Израиля, подтвердив, что войска ЦАХАЛа находятся в самом центре "опорного пункта" террористической группировки - городе Газа.

Министр обороны Йоав Галант в своем телеобращении сообщил, что лидер ХАМАСа, которого сравнивают с покойным лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном, "прячется в своем бункере и не имеет связи со своими соратниками", но не сообщил, где именно находится бункер Синвара.

"Мы находимся в самом центре города Газа", - сказал Галант журналистам. "Газа - это самая большая база террористов, которая когда-либо была построена".



 

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