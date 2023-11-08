



Лидер ХАМАСа изолирован в бункере

Лидер ХАМАСа Яхья Синвар "изолирован" в своем бункере, заявил вечером 7 ноября министр обороны Израиля, подтвердив, что войска ЦАХАЛа находятся в самом центре "опорного пункта" террористической группировки - городе Газа.



Министр обороны Йоав Галант в своем телеобращении сообщил, что лидер ХАМАСа, которого сравнивают с покойным лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном, "прячется в своем бункере и не имеет связи со своими соратниками", но не сообщил, где именно находится бункер Синвара.



"Мы находимся в самом центре города Газа", - сказал Галант журналистам. "Газа - это самая большая база террористов, которая когда-либо была построена".







