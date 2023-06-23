



Лидер ХАМАС: Мы полны решимости усилить атаки

Халед Машаль, лидер зарубежной террористической организации ХАМАС, заявил в четверг, что “победоносное и усиливающееся (вооруженное) сопротивление на всех наших оккупированных палестинских землях, и в частности на нашем Западном берегу, вынудило изменить правила игра против оккупации и полчищ поселенцев”.



Машаль добавил, что ”этот благословенный путь”, имея в виду террористические акты, является наиболее эффективным способом реализации законных стремлений к освобождению ”Палестины”, возвращению беженцев и освобождению Иерусалима, поскольку другие пути, отсылка к дипломатическому процессу, привели лишь к потере земли и расширению ”поселений”.



Лидер ХАМАС далее сказал, что улучшение качества атак и их профессиональное исполнение, вызвавшее многочисленные потери с израильской стороны и состояние страха среди солдат и "поселенцев", свидетельствует о серьезности намерений руководства палестинских организаций сопротивления увеличить количество и качество атак во всех секторах.



Машаль указал, что в ответ на ”преступления”, совершенные "оккупационной армией и поселенцами" против палестинского народа, такие как снос домов, поджоги сельскохозяйственных полей и т. д., ”нам необходимо укреплять единство и партнерство среди палестинских организаций в Палестине и за рубежом и мобилизовать арабский мир и международное сообщество против Израиля”.



