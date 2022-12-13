



Лидер ХАМАС Исмаил Ханийе: Мы похороним сионистское правительство

В понедельник, 12 декабря, лидер ХАМАС Исмаил Ханийе заявил, что исламское движение открыло новую главу в конфликте с сионистским правительством, объединив управление “сопротивлением” с управлением государственной политикой. В речи по случаю 35-й годовщины создания ХАМАСа Хания сказал, что “Иерусалим является сердцем конфликта с сионистами”.



В этом контексте Ханийе пригрозил Израилю, заявив: “Мы никогда не позволим реализовать сионистские планы в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в целом”.



Комментируя израильскую политику “иудаизации” Храмовой горы, Исмаил Ханийе сказал: “Сионисты не должны верить, что дорога будет вымощена для них розами, она будет вымощена огнем”, и добавил: “Если сионистское правительство считает что он может реализовать свои планы в Иерусалиме и в Палестине, то это бред”.



Хания подчеркнул, что ХАМАС “отрежет руку, которая будет возложена на мечеть Аль-Акса, и Западный берег станет огнем и пламенем перед оккупантами” и что палестинский народ “похоронит израильское правительство на пути к устранению сионистов с земли Палестины”.



Он указал, что в Иудее и Самарии происходит “новая интифада” и что “боевые действия обостряются, несмотря на попытки оккупантов установить свой контроль”.



Лидер ХАМАС заявил, что палестинский народ не сдастся политике Израиля, и уверен, что “мы увидим продолжение твердой позиции, боевых действий и операций на Западном берегу и вокруг него”.