



Лидер друзской общины: весь Израиль - единый фронт



Шейх Муафик Тариф, духовный лидер друзской общины Израиля, выступил на похоронах подполковника Алима Саада.



Шейх сказал: "Война, навязанная стране в последние дни, - это война за существование, враги с юга и севера стремятся уничтожить страну, сегодня все государство Израиль - единый фронт, в жизни нации есть несколько моментов, которые необходимо пережить и объединиться, преодолев все разногласия. Сегодня мы переживаем эти моменты. Друзская община - плоть и кровь государства Израиль с момента его основания, наши деды и отцы приняли участие в его основании.



Сейчас лучшие члены общины и ее солдаты, солдаты армии и резерва, доблестно сражаются на юге и на севере и защищают жителей вместе со своими братьями-евреями. С военного кладбища Кфар-Янух мы также выражаем соболезнования сотням семей, чьи члены пали в ходе кампании на юге, офицерам, солдатам и мирным жителям, убитым в своих домах. Мы желаем скорейшего выздоровления раненым, обнимаем и укрепляем семьи пленных и пропавших без вести".