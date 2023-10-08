



Либерман призывает правительство Израиля объявить состояние войны

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман призвал правительство Израиля принять четыре незамедлительных решения в ответ на сложную ситуацию в стране. Их он перечислил в своем Телеграм-канале.



"Объявить состояние войны; добиться полного призыва резерва; объявить, что до дальнейшего уведомления КПП Керем-Шалом и Эрез будут закрыты, а также полностью закрыть рыболовную зону; солдаты ЦАХАЛа должны войти в сектор Газы, занять город Газу, включая вход в больницу "Шифа" и в туннели под ней и Исламский университет, и всю террористическую инфраструктуру под ним. Сектор должен быть очищен, ни один из лидеров ХАМАСа не должен остаться в живых", – написал Либерман в своем посте.



Политик согласен, что "этот шаг подразумевает немало рисков".



"Но без него цена, которую мы заплатим, будет намного выше той, что мы заплатили сегодня", – подчеркнул он.

