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Либерман призывает правительство Израиля объявить состояние войны
08.10.2023 03:14 MIGnews.com

Либерман призывает правительство Израиля объявить состояние войны

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман призвал правительство Израиля принять четыре незамедлительных решения в ответ на сложную ситуацию в стране. Их он перечислил в своем Телеграм-канале.

"Объявить состояние войны; добиться полного призыва резерва; объявить, что до дальнейшего уведомления КПП Керем-Шалом и Эрез будут закрыты, а также полностью закрыть рыболовную зону; солдаты ЦАХАЛа должны войти в сектор Газы, занять город Газу, включая вход в больницу "Шифа" и в туннели под ней и Исламский университет, и всю террористическую инфраструктуру под ним. Сектор должен быть очищен, ни один из лидеров ХАМАСа не должен остаться в живых", – написал Либерман в своем посте.

Политик согласен, что "этот шаг подразумевает немало рисков".

"Но без него цена, которую мы заплатим, будет намного выше той, что мы заплатили сегодня", – подчеркнул он.
 

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