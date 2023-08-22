



Лео Ди: Поддержка Палестинской автономии – ставка не на ту лошадь

Раввин Лео Ди, который трагически потерял свою жену Люси и дочерей Рину и Майю четыре месяца назад, отреагировал утром 22 августа на убийство Батшевы Нигири.



“Я опустошен хладнокровным убийством Батшевы Нигри”, – сказал раввин. “Она была воспитателем в детском саду детей моих близких друзей в Эфрате и, по словам всех, кто ее знал, слыла щедрой женщиной с прекрасным сердцем”.



По словам Ди, “убийство было совершено ФАТХ, армией Палестинской автономии. ПА финансирует 70% терактов, которые происходят в Иудее и Самарии, включая тот, в результате которого погибли моя жена и две дочери”.



“Правительства мира вкладывают в Палестинскую автономию 1,2 миллиарда долларов в год – ту самую ПА, которая учит детей убивать евреев с помощью учебников и летних лагерей, готовя их к терроризму. Ту самую ПА, которая ежегодно выплачивает более 300 миллионов долларов семьям террористов, чтобы поощрять следующие атаки”, – продолжил раввин.



Критикуя нынешнюю политику, Ди подчеркнул: ”У меня есть сообщение для всех наших политиков – поддержка ПА означает ставку не на ту лошадь”.



“Это не больше ведет к безопасности и стабильности, чем поддержка Ирана и других арабских стран в разработке ядерного оружия – “стабилизирующей” политики администрации США на Ближнем Востоке”, – считает он.